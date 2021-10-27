24 октября скончался известный советский, украинский актер, режиссер и сценарист Николай Засеев-Руденко, среди прочего - создатель культового фарса "Выстрел в гробу".
Как сообщили в Национальном союзе кинематографистов, 88-летний народный артист Украины болел коронавирусом. Кроме того о его смерти написала в Фейсбуке телеведущая и актриса театра и кино Руслана Писанка.
Николай Засеев-Руденко родился 1 июня 1933 года в Киеве в семье военнослужащего.
Окончил режиссерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии, был актером Киевского драматического театра им. Леси Украинки, актером Театра-студии киноактера при Киевской киностудии им. А.П. Довженко.
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Засеев-Руденко снялся в таких фильмах: "Партизанская искра", "Исправленному верить", "Катя-Катюша", "Им было девятнадцать", "Сокровища пылающих скал", "Железный поток", "Удар, еще удар!" и других.
Как режиссер поставил около двух десятков лент, среди них "Афоня, горим!", "Слушать в отсеках", "Поляна сказок", "Бабий Яр", "Черная рада", "Выстрел в гробу" и других.
В сети украинцы высказали свое сочуствие семье и близким режиссера: "Светлая память", "Мои соболезнования близким", "Маэстро, я потрясена... И совершенно нет слов", "Царство небесное, вечный покой".
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