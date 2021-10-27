Владимир Зеленский ответил на петицию Игоря Кондратюка о запрете в Украине гастролей артистов из России.

Так, президент поручил доработать положения инициативы и проанализировать соблюдение закона "О гастрольных мероприятиях в Украине".

Ответ на электронную петицию № 22/123500-эп был опубликован на сайте Офиса президента 27 октября.

Поручения Зеленский делегировал премьер-министру Денису Шмыгалю, секретарю СНБО Алексею Данилову и главе СБУ Ивану Баканову.

"Благодарю всех, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию", – заявил президент.

Ранее сообщалось, что на своей странице в Facebook продюсер, телеведущий и шоумен Игорь Кондратюк сообщил, что на сайте Президента Украины зарегистрировали петицию о запрете выступлений российских звезд для украинцев.

Кондратюк отметил, что выступления звезд страны-агрессора до возвращения Крыма и полного контроля восточных границ-нонсенс и коллаборация с агрессором.

Ранее Politeka писала, что Кондратюк поставил на место "пострадавшую от травли в Украине" Ани Лорак: "Мало мозгов".

Напомним, что Кондратюк требует запретить выступления звезд РФ в Украине: "это дико и бесчестно".

A еще Politeka сообщала, что Кондратюк неожиданно попрощался с украинцами, шоу больше не будет: "Всем спасибо".