Сложилась невероятно сложная ситуация с COVID-больными в Закарпатской области, там многие пациенты в тяжелом состоянии и находятся в реанимациях.
О ситуации с коронавирусом в регионе, с красноречивыми фото из реанимации, рассказали на сайте Закарпатской ОГА. Отмечается, что на фото показана малая часть того, что на самом деле происходит в палатах Центра во времена пандемии.
Там уточнили, что спасти врачам удается далеко не каждого пациента, все больше людей умирают от ковида.
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"Спасти удается не каждого. Только один из 10 пациентов, подключенных к ИВЛ, выживает. По состоянию на 25.10 в Закарпатье от COVID-19 умерли 1713 человек. Все, кто сейчас находится на ИВЛ и в реанимации, — невакцинированны", — говорится в сообщении.
По словам Анатолия Полоскова, такая ситуация происходит и в других заведениях, где спасают людей от COVID-19. Однако, спасти удается не каждого. Ведь только 1 из 10 пациентов, подключенных к ИВЛ, выживает.
"Вакцинация или реанимация? Простой вопрос, цена которому – наша жизнь", — добавил Полосков.
Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.
Как сообщала Politeka, беда произошла в больницах Киева, медики работают на грани своих возможностей.
Также Politeka писала, что Украина не справляется с коронавирусом, скорые едут по четыре часа.