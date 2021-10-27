Сложилась невероятно сложная ситуация с COVID-больными в Закарпатской области, там многие пациенты в тяжелом состоянии и находятся в реанимациях.

О ситуации с коронавирусом в регионе, с красноречивыми фото из реанимации, рассказали на сайте Закарпатской ОГА. Отмечается, что на фото показана малая часть того, что на самом деле происходит в палатах Центра во времена пандемии.

Там уточнили, что спасти врачам удается далеко не каждого пациента, все больше людей умирают от ковида.

"Спасти удается не каждого. Только один из 10 пациентов, подключенных к ИВЛ, выживает. По состоянию на 25.10 в Закарпатье от COVID-19 умерли 1713 человек. Все, кто сейчас находится на ИВЛ и в реанимации, — невакцинированны", — говорится в сообщении.

По словам Анатолия Полоскова, такая ситуация происходит и в других заведениях, где спасают людей от COVID-19. Однако, спасти удается не каждого. Ведь только 1 из 10 пациентов, подключенных к ИВЛ, выживает.

"Вакцинация или реанимация? Простой вопрос, цена которому – наша жизнь", — добавил Полосков.

Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.

Как сообщала Politeka, беда произошла в больницах Киева, медики работают на грани своих возможностей.

Также Politeka писала, что Украина не справляется с коронавирусом, скорые едут по четыре часа.