В Голосеевском парке Киева творится настоящий беспредел, местные жители заметили грязное озеро, цвет воды в нем буквально стал болотный и коричневым.
Фотографии нового слива нечистот в водоем опубликованы в группе "Соседи. Голосеево" в Facebook. Как давно у озера такое состояние – неизвестно.
"Как можно уничтожать такую красоту", - сказано в сообщении.
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Отходы сливаются в пруд из коллекторной трубы. Это происходит уже не в первый раз. В прошлый раз от подобного действия на озере погибла вся рыба, а утки, которые обитают тут многие годы, вынуждены были искать себе новый дом.
Граждане Голосеевского района проинформировали городские службы о состоянии озера еще 24 октября, но никакой реакции от них не последовало.
Стоит отметить, что рациональное использование воды и водных ресурсов контролирует Государственная экологическая инспекция. Как пишет "Слово и дело", на протяжении 2019 года и 9 месяцев 2020-го составлено 9397 протоколов об административных правонарушениях, оштрафовали 7749 человек на общую сумму почти 1,5 млн грн.
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