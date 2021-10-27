В Голосеевском парке Киева творится настоящий беспредел, местные жители заметили грязное озеро, цвет воды в нем буквально стал болотный и коричневым.

Фотографии нового слива нечистот в водоем опубликованы в группе "Соседи. Голосеево" в Facebook. Как давно у озера такое состояние – неизвестно.

"Как можно уничтожать такую красоту", - сказано в сообщении.

Отходы сливаются в пруд из коллекторной трубы. Это происходит уже не в первый раз. В прошлый раз от подобного действия на озере погибла вся рыба, а утки, которые обитают тут многие годы, вынуждены были искать себе новый дом.

Граждане Голосеевского района проинформировали городские службы о состоянии озера еще 24 октября, но никакой реакции от них не последовало.

Стоит отметить, что рациональное использование воды и водных ресурсов контролирует Государственная экологическая инспекция. Как пишет "Слово и дело", на протяжении 2019 года и 9 месяцев 2020-го составлено 9397 протоколов об административных правонарушениях, оштрафовали 7749 человек на общую сумму почти 1,5 млн грн.

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