Известная украинская актриса театра и кино Римма Зюбина рассказала о неприятном и пугающем инциденте, который с ней произошел утром.
Римма Зюбина сообщила на своей странице в Facebook, что попала в ДТП 27 октября, когда ехала утром на работу. Кроме того, она опубликовала кадры с места происшествия.
По словам знаменитости, за рулем был ее сын Даниил. Когда они ехали, на встречную полосу выехало другое авто. Судя по кадрам, автомобили столкнулись лоб в лоб. К счастью, никто не пострадал.
"Водитель выехал на встречную полосу — на нашу полосу. Мы не уступили ему место и он нас "наказал". Вышел и поздоровался с Даниилом: "Я тебе сейчас еб*ло разобью". Доброе утро", — рассказала об инциденте артистка.
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Стоит отметить, что статистика случаев происшествий на дороге в Украине выглядит следующим образом: вождение в нетрезвом виде (более 1 тысячи случаев за 2019 год), нарушение скоростного режима (4699 случаев), нарушение правил маневрирования (2992 случая), нарушение правил проезда перекрестков.
Напомним, что актриса театра и кино Римма Зюбина высказалась относительно гастролей украинских коллег в РФ.
Как сообщала Politeka, актриса Римма Зюбина жестко раскритиковала выдачу и наличие звания Народного артиста в Украине.
Также Politeka писала, что сервис Укрзализныци вывел из себя украинскую актрису Римму Зюбину, видео