Известная актриса Нелли Уварова, которая стала известна благодаря главной роли в сериале "Не родись красивой" рассказала о трагедии.

Как передает Politeka.net, Нелли Уварова является известной актрисой театра и кино. Она сыграла во множестве фильмов, но прославилась благодаря своей роли Екатерины Пушкаревой в сериале "Не родись красивой".

Так, на этот раз актриса пришла на интервью к Екатерине Гордеевой. Там она рассказала про свою вторую беременность, которая в отличие от первой, привнесла в её жизнь много неожиданностей.

"Как я всё это пережила...Я максимально делала вид, что я не беременна, до последнего дня. Мы поехали в путешествие в Грузию, я была за рулем...Мой мозг отказывался верить, что я беременна", - рассказала актриса.

"Мне было так страшно, потому что между первым и вторым ребенком у меня была потеря. И я так боялась, что я прям "Это не со мной", а потом "Ребенок господи спасибо". Я могла часами смотреть на свой живот, мне казалось, что что-то случилось. Поэтому мне приходилось делать вид, что это не со мной", - призналась Нелли Уварова.

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