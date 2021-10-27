26 октября, на 82-м году ушел из жизни советский актер и артист Челябинского театра драмы Николай Ларионов - причина смерти не уточнена.

Он до последнего выходил на сцену, и всегда это происходило под бурные овации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

В театре, куда актер пришел в 1967 году, отмечают, что даже в самой маленькой роли Николай Ларионов проживал вместе со своим героем целую жизнь.

Там же отмечено, что до самого последнего мгновения своей жизни Николай Ларионов "хранил верность драматической сцене, а зрители отвечали ему любовью и почитанием его яркого, многогранного таланта".

Ларионов родился 11 декабря 1939 года в Уфе Россия. Окончил театральную студию при театре драмы во Владивостоке в 1963-м.

Артист Николай Ларионов сыграл более ста ролей не только на сцене, но и в кино. Его талант ярко проявился в таких спектаклях, как "Берег", "Старший сын", "Серебряная свадьба", "Фальшивая монета", "Вишневый сад", "Чужой ребенок", "Русские люди"

В фильмографии актера работы в двух картинах - "Закрытые двери" (2020), "Меня ждут на Земле" (1976).

Напомним, что ушла из жизни актриса Джанет Бордон.



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