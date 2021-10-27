Для вакцинированных граждан в красных зонах будут послабления

Сегодня, 27 октября состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На нем было принято решение, что 30 октября в "красную зону" карантина попадут еще семь областей Украины.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

Красный уровень епіднебезпеки будет действовать в Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Кроме того, министр напомнил, что согласно новым правилам в регионах, где установлен красный уровень заведения общественного питания могут работать только на вынос и доставку. Кроме того, запрещается работать:

ТРЦ, кинотеатрам, любым другим развлекательным заведениям;

непродовольственным рынкам и магазинам;

спортзалам, бассейнам и фитнес-центрам;

учреждениям культуры;

хостелам и отелям.

Однако, если у 100% персонала и посетителей заведений будут желтые или зеленые COVID-сертификаты можно продолжать работу с соблюдением всех необходимых мер.

Также в красной зоне запрещается работа учебных заведений всех уровней, кроме тех, где весь персонал вакцинирован от коронавірусної инфекции.

Следует отметить, что желтый COVID-сертификат можно получить после первой вакцинации. его действие составляет 120 дней после прививки. Сертификат зеленого цвета выдается после полного курса вакцинации. Он действует год. \

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