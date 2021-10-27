В Дарницком районе Киева обнаружили тело мужчины, погибшим оказался ветеран АТО - тело мужчины нашли в ночь на среду, 27 октября, по улице Завальная, 2б.

По словам друзей погибшего, тело принадлежит 36-летнему ветерану АТО по имени Дмитрий. Об этом сообщает Магнолия-ТВ.

Предварительно установлено, что мужчина вернулся с войны на Донбассе и в столице снимал жилье. Однако денег стало не хватать, и он летом этого года поселился жить в заброшенном доме на Славутиче.

Товарищи рассказали, что за неимением средств в отчаянии мужчина начал злоупотреблять алкоголем. Он временно проживал в заброшке с бывшим уголовником и его беременной подругой.

Через некоторое время Дмитрий перестал выходить на связь. О пропаже сообщили друзья Дмитрия, которые не могли с ним связаться. Полиция начала розыск мужчины и проверила заброшенный дом, где проживал АТОшник.

Сперва "хозяева" дома говорили, что Дмитрий ушел в магазин, но потом показали, где спрятали тело. По словам бывшего уголовника, он увидел тело мертвого АТОшника в кустах и перетащил в заброшенный дом. Его новые приятели провели с трупом в жилище почти сутки.

Тело мужчины было все побито. Друзья умершего предполагают, что его убили "сожители". На месте работала следственно-оперативная группа, которая выяснит все обстоятельства события.

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