Двухлетняя девочка засунула руку в работающую электромясорубку - малышке пришлось ампутировать три пальца на левой руке.
Ручка девочки застряла в мясорубке и родители вызвали скорую, рассказывает zaxid.net.
Медикам понадобилась помощь спасателей, чтобы они освободили ручку ребенка от кухонного прибора.
Специальным инструментом они раздавили металл и сняли мясорубку.
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Хирурги провели операцию.
"К сожалению, девочке удалось спасти только первый и пятый палец левой руки. Остальные были уже перемолоты и обескровлены, их не удалось спасти", – сообщил врач-хирург.
Ранее сообщалось, что под окнами многоэтажки нашли тело 33-летней женщины и двух малолетних детей - появились подробности трагедии.
Несчастье произошло в Москве, выяснилось, что погибшие при падении с высоты дети — 2018 и 2021 годов рождения.
Женщина взяла их на руки и выпрыгнула из окна - соседи услышали громкий крик и звук удара.
Управдом дома, где проживала семья, рассказал, что женщина жаловалась на одиночество и что у нее нет подруг и знакомых.
Муж постоянно был на работе, так как он военный.
Женщина оставила предсмертную записку - в ней говорилось, что женщина решила свести счеты с жизнью, но не может оставить в "тяжелом, угрюмом мире".
Напомним, что украинец бесследно пропал, полиция ищет любые зацепки.
Как сообщала Politeka, полиция разыскивает юного Дмитрия, юноши не было дома несколько недель.
Также Politeka писала, что украинка с особой приметой бесследно исчезла, поиски длятся уже три недели: что известно.