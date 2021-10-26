Двухлетняя девочка засунула руку в работающую электромясорубку - малышке пришлось ампутировать три пальца на левой руке.

Ручка девочки застряла в мясорубке и родители вызвали скорую, рассказывает zaxid.net.

Медикам понадобилась помощь спасателей, чтобы они освободили ручку ребенка от кухонного прибора.

Специальным инструментом они раздавили металл и сняли мясорубку.

Хирурги провели операцию.

"К сожалению, девочке удалось спасти только первый и пятый палец левой руки. Остальные были уже перемолоты и обескровлены, их не удалось спасти", – сообщил врач-хирург.

Ранее сообщалось, что под окнами многоэтажки нашли тело 33-летней женщины и двух малолетних детей - появились подробности трагедии.

Несчастье произошло в Москве, выяснилось, что погибшие при падении с высоты дети — 2018 и 2021 годов рождения.

Женщина взяла их на руки и выпрыгнула из окна - соседи услышали громкий крик и звук удара.

Управдом дома, где проживала семья, рассказал, что женщина жаловалась на одиночество и что у нее нет подруг и знакомых.

Муж постоянно был на работе, так как он военный.

Женщина оставила предсмертную записку - в ней говорилось, что женщина решила свести счеты с жизнью, но не может оставить в "тяжелом, угрюмом мире".

Напомним, что украинец бесследно пропал, полиция ищет любые зацепки.

Как сообщала Politeka, полиция разыскивает юного Дмитрия, юноши не было дома несколько недель.

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