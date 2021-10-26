Жители села в Ровенской области отказывались общаться с врачами о детях в связи со вспышкой полиомиелита в одной из семей.

Об этом в Facebook рассказал главный санврач области Роман Сафронов.

Людей сначала обзванивали, но те на разговоры соглашались неохотно. После из области отправили бригаду медиков, чтобы собрать всю необходимую информацию для преодоления вспышки полиомиелита.

Медики должны были осмотреть детей на месте на признаки ОРВИ и коронавируса.

"Что у нас было? Закрытые перед носом ворота, побег по огородам, отпускание во двор собак, словом, извините, что оскорбляю патриотические чувства ,– цивилизацию во всей красе", – заявил Сафронов.

Встречу с представителями власти местные жители также игнорировали и закрывали свои дома.

"Беда в том, что больше вырят глупым сплетням. А вот сват кума по кумах от вакцины пострадал. Просишь назвать фамилию-молчок. Потому что вчера такую же дуру постили где-то там в соц сетях. Шедевром лекций по вакцинанции было то, что мадам глубоко за 60 проникалась вопросом, что после вакцинанции она не сможет родить", "Только в Африке если привозят вакцину - люди со всех соседних сел приезжают, идут пешком и часами ждут свою очередь. Знакомый служил в Конго в миротворческой миссии, рассказывал", "Какое-то средневековье! Собак спускать, это уже надо полицию подключать", - пишут украинцы в сети.

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