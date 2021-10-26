Знаменитая украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук поделилась в соцсетях интересной историей - она пожаловалась на свою поездку в поезде Укрзализныци.
Бех-Романчук в своей Instagram-сториз поделилась историей о ночи с крысами и котятами в поезде "Укрзализныци".
Спортсменка ездила на поезде из Хмельницкого в Днепр, где тренируется ее муж. По словам спортсменки она уже вернулась домой, проведя с любимым всего четыре дня. В Киев девушка возвращалась в купе, в котором ее попутчики везли животных.
"Это просто ничего, я уже скучаю и жду, когда мы сможем увидеться. Поездка домой была очень веселой: у меня в купе ехали котята и крысы", - рассказала Бех-Романчук.
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По правилам, перевозить в общественном транспорте животных можно только при наличии справок от ветеринара.
"Состояние не самое классное после дороги. В поезде и так спать невозможно, а когда всю ночь прищелкивают крысы в клетке, то со сном мы "на вы", - пожаловалась прыгунья.
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Как сообщала Politeka, легкоатлетка Бех-Романчук в купальнике похвасталась подкачанным телом.
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