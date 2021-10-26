В Николаеве работники, при установке кондиционера на фасаде дома, просверлили мемориальную доску памяти художника Романа Вайнштока.
О случае вандализма рассказал начальник управления культуры Николаевского городского совета Юрий Любаров в своем Facebook.
Чиновник уточнил, что такие действия чреваты уголовной ответственностью.
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“Талант – это удачно просверлить стену своего дома, чтобы повесить кондиционер. Так просверлить, чтобы памятную доску повредить по центру и нарваться на уголовную ответственность”, – написал Юрий Любаров.
В частности, санкция ч. 2 ст. 298 УК "Умышленное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия или их частей" предусматривает штраф от 2 тысяч до 5 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, или ограничение свободы на срок до 3 лет.
Также он опубликовал фото поврежденной мемориальной доски. Как видно на снимке, дыру просверлили на верхней центральной части. Мемориальная доска памяти Романа Вайнштока была открыта в Николаеве в 2010 году.
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