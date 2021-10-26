В Украине приняли решение разрешить делать ковид-прививки детям с 12 лет.

Об этом стало известно из приказа Министерства здравоохранения Украины.

Согласно приказу, подростков в возрасте 12-17 лет можно вакцинировать препаратом Comirnaty компании Pfizer/BioNTech.

Две дозы вакцины вводятся с интервалом 21-28 суток. Вакцинация противопоказана при наличии аллергической реакции на компоненты препарата.

Ранее сообщалось, что в Украине город в "красной зоне" полностью остановил общественный транспорт.

Об этом сообщили на сайте Энергодарского городского совета.

Уровень заболеваемости в Энергодаре долгое время стабильно высокий.

На заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Запорожской области были приняты новые решения относительно новых карантинных ограничений.

В частности, по пассажирским перевозкам. Было поручено разработать такие графики и маршруты, которые минимизируют контакты сотрудников с другими жителями.

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