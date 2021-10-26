26 октября в центре Черновцов во вторник, неожиданно утром загорелось маршрутное такси – возгорание началось в кабине салонатранспортного средства.

В небо поднялся огромный столб дыма, а обгоревшие части транспортного средства разлетались на большое расстояние. Кадры распространили местные Telegram-каналы.

Пожар в маршрутке произошел возле здания Черновицкой областной госадминистрации, расположенной на ул. Степана Бандеры. На пожар выбежали местные чиновники, они, вероятно, и вызвали спасателей и полицию. Они и сняли видео с места происшествия, где огонь за считанные минуты охватил весь салон желтой маршрутки.

Пассажиров, которые находились в транспортном средстве, успели вывести, когда начался пожар. От маршрутки в результате возгорания почти ничего не осталось.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются. Официальной информации от правоохранительных органов и ГУ ГСЧС в Черновицкой области пока не поступало.

Напомним, что пожар вспыхнул в частном доме в Харькове.

Также Politeka сообщала, масштабный пожар разгорелся в офисном центре.