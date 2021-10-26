В Николаеве 10-летний мальчик во время игры со сверстниками получил ножевое ранение грудной клетки - правоохранители открыли уголовное производство.
Детали инцидента передает пресс-служба Национальной полиции Николаевской области.
Известно, что мальчик травмировался на пустыре на улице Заводской. Подростки, которые находились с погибшим, рассказали, что происшествие случилось неожиданно.
Друзья погибшего объясняют, что трагедия произошла по неосторожности: мальчик упал, а нож в это время был у него в кармане. Холодное оружие ребенок принес из дома. Мальчик получил ранение грудной клетки.
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На место вызвали врачей скорой, которые госпитализировали мальчика в больницу. Несмотря на старания врачей, мальчик умер.
Полиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленное убийство", следователи проводят расследование трагедии. Они начали проводить расследование обстоятельств трагедии, опрашивать свидетелей и родителей.
Санкции статьи предусматривают ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.
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Как сообщала Politeka, трагедия с украинкой за границей, поиски длились несколько дней.
Также Politeka писала, что мальчик умер на детской площадке, подробности: врачи не смогли ничего сделать.