В Украине город в "красной зоне" полностью остановил общественный транспорт.

Об этом сообщили на сайте Энергодарского городского совета.

Уровень заболеваемости в Энергодаре долгое время стабильно высокий.

На заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Запорожской области были приняты новые решения относительно новых карантинных ограничений.

В частности, по пассажирским перевозкам. Было поручено разработать такие графики и маршруты, которые минимизируют контакты сотрудников с другими жителями.

Напомним, приказом Минздрава с 1 октября ввели в действие решение оперативного штаба Минздрава по реагированию на ситуации по распространению инфекционных болезней, которые можно предотвратить путем вакцинации.

Минздрав утвердил перечень профессий, для которых прививки против коронавируса являются обязательными (работники сферы образования, чиновники и работники администраций государственной власти).

После вступления в силу этого приказа работодатели должны обязательно отстранить невакцинированных работников от работы без сохранения заработной платы. Однако место работы сохраняется за человеком.

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