О чем нужно знать

Новый более "заразный" штамм COVID-19 (AY.4.2 или Delta Plus), появившийся впервые в Великобритании, в настоящее время выявлен и в Украине.

Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире программы "Свобода слова", передает Politeka.net.

По его словам, украинские ученые получили подтверждение, что мутация "Дельты" сегодня уже есть на территории нашей страны. Данилов назвал регионы, где был зафиксирован штамм AY.4.2.

"Это город Львов, Тернополь, это наша Западная Украина. Более того, она начинает распространяться в Киеве", - отметил секретарь СНБО.

Добавим, исследования мутировавшей Дельты еще продолжаются, однако, по словам директора института генетики Лондонского университета Франсуа Балу, этот вариант COVID-19 может оказаться на 10% заразнее обычной Дельты.

В рамках борьбы с пандемией в Украине, напомним, приказом Минздрава с 1 октября ввели в действие решение оперативного штаба Минздрава по реагированию на ситуации по распространению инфекционных болезней, которые можно предотвратить путем вакцинации.

Минздрав утвердил перечень профессий, для которых прививки против коронавируса являются обязательными (работники сферы образования, чиновники и работники администраций государственной власти). После вступления в силу этого приказа работодатели должны обязательно отстранить невакцинированных работников от работы без сохранения заработной платы. Однако место работы сохраняется за человеком.

Кроме того, в Украине уже 6 областей находится в "красной зоне" (Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Херсонская) и еще три на подходе (Львовская, Житомирская, Луганская). С 26 октября "красная зона" вводится в Ровенском и Николаевском регионах.

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