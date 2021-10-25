В Украине некоторым людям будут вводить третью дозу вакцины от COVID-19 - в Минздраве рассказали, кому именно и при каких условиях ее будут делать.
Национальная техническая группа экспертов на заседании сформулировала четкие рекомендации о введении третьей дозы. Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин на брифинге.
Кузин отметил, что на этой неделе Национальная техническая группа предоставит свое официальное решение и Минздрав сформирует документ.
По его словам, дополнительные дозы будут рекомендованы тем людям, которым сделали трансплантацию органов, которые постоянно принимают иммуносупрессивные препараты, которые имеют иммунодефицитные состояния - первичные или приобретенные. Для этих категорий были прописаны четкие рекомендации.
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Вопрос о бустерной дозе также рассматривается, но решение еще не принято.
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