В киевском метро по неизвестным причинам скончалась женщина - очевидцы раскрыли детали.

Инцидент произошел на станции метро "Дорогожичи".

Очевидцы рассказывают, что там лежит тело человека в черном пакете.

Также очевидцы сообщили, что, вероятно, там лежит тело женщины, которой могло стать плохо в подземке.

На месте работают сотрудники полиции для установления обстоятельств трагедии.

Ранее сообщалось, что в киевском метрополителене произошла серьезная драка

В метрополитене Киева произошла драка между двумя пассажирами.

Драка произошла из-за защитной медицинской маски. Один из пассажиров не хотел надевать её, и другому это очень не понравилось.

Сообщается, что мужчина в маске подошел к пассажиру и начал просить его надеть маску. На что другой пассажир ударил его с ноги в живот. После чего, мужчина в маске агрессивно ответил ему несколькими сильными ударами по голове.

Остальные пассажиры оставались на своих местах и не лезли в драку.

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Как сообщала Politeka ранее, пассажиры устроили драку в киевском метро, видео: все из-за маски

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