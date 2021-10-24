Настоящая зима пришла в Украину несмотря на то, что на календаре еще только октябрь месяц.
Так, в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский начал валить снег. Об этом рассказали в
Также спасатели сообщили о морозной погоде. По их данным температура воздуха опустилась до -6 градусов.
В горах облачно с прояснениями. Ветер юго-западный 3 метров в секунду.
" По состоянию на 10:40 24.10.2021 в г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -6 ° С, ветер юго-западный 3м / с, облачно с прояснениями", - говортся в сообщении.
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Ранее синоптики заявляли, что в этом году зима в Украине будет более традиционной для нашего региона. По их прогнозам она будет морозной и со снегом.
"Предварительно прогнозируем, что зима будет. Сезонный прогноз еще не готов, но предварительно можно ожидать зиму – хоть и не с 30-градусным морозом, но будет меньше оттепелей и длительный зимний период", – сообщили они.
Напомним, на Украину надвигаются дожди со снегом, появился прогноз.
Как сообщала Politeka, в Украине выпал октябрьский снег, фото непогоды.
Также Politeka писала, что из-за циклона погода в Украине изменилась, озвучен прогноз.