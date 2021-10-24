В ночь на воскресенье, 24 октября, на дороге в Херсонской области было очень неспокойно – погибли дети.
Авария с трагическими последствиями случилась автодороге между населенными пунктами Давыдов Брод и Малая Александровка Бериславского района. Там автомобиль Volkswagen Touareg на высокой скорости протаранил дерево.
Как сообщила пресс-служба
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Кроме этого, в страшном ДТП в Херсонской области также пострадали еще два ребенка 2004 года рождения, которых с различными травмами госпитализировали в больницу.
На месте присутствовало много скорых.
Полицейские работают над выяснением всех обстоятельств трагедии. Начато расследование по факту ДТП согласно ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.
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