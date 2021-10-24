Несмотря на то что сезонный прогноз пока не готов, синоптик Татьяна Негадайлова рассказала, какой будет погода в Украине этой зимой и чем она будет отличаться от предыдущей.
Синоптик в комментарии изданию Парламент.ua сообщила, что в этом году зима в Украине будет более традиционной для нашего региона. Зима в Украине будет достаточно морозной и снежной.
Синоптик отметила, что после завершения 30-летнего климатического периода в 2020-м, уже первая зима была непривычной, и имела все сезонные признаки предыдущего тридцатилетия – с 1961 по 1990 год.
"Предварительно прогнозируем, что зима будет. Сезонный прогноз еще не готов, но предварительно можно ожидать зиму – хоть и не с 30-градусным морозом, но будет меньше оттепелей и длительный зимний период", – резюмировала Негайдалова.
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Она призвала искать в таком прогнозе позитив и не расстраиваться тем, кто рассчитывал, что зима будет теплой.
Стоит отметить, что раньше переход к зиме в Украине был плавным, с постепенным похолоданием осенью и нулевой температурой в декабре, но сейчас сезоны сильно сместились.
Поэтому климатическая зима может начаться в конце января и завершиться в конце февраля, или начаться в конце декабря и закончится в январе, или продержаться с декабря по февраль.
Напомним, на Украину надвигаются дожди со снегом, появился прогноз.
Как сообщала Politeka, в Украине выпал октябрьский снег, фото непогоды.
Также Politeka писала, что из-за циклона погода в Украине изменилась, озвучен прогноз.