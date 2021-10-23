Электричка сбила подростка в Киеве. Друг погибшего откликнулся в соцсетях, рассказав подробности инцидента.

О ЧП на железной дороге сообщили в пресс-службе Киевпастранса. Инцидент произошел 23 октября около 9 утра с городской электричкой №7313. В сообщении говорится, что из-за попадания человека под поезд было перекрыто движение транспорта на перегоне ст. Вышгородская - ст. Сырецкая. На месте работали специалисты. В одиннадцать часов поезда снова пустили.

По информации местной полиции, электричка сбила молодого человека, которому на вид около 17 лет, пишет "Обозреватель". Личность погибшего еще устанавливается.

Украинцы обсуждают трагедию, в комментариях отозвался парень, назвавший себя другом жертвы. По его словам, тот накануне инцидента говорил о самоубийстве. Кроме того, погибший якобы страдал от психического расстройства.

"Это мой друг. Перед смертью гулял с другом ночью, наблюдали за луной. Были разговоры о самоубийстве, но друг это не принял всерьёз. Он страдал тяжёлой депрессией", - сообщил пользователь.

Другие присоединились к обсуждению:

"Неоднократно писал в 1551, чтоб обустроили в данном месте переход, Там пешеходная дорожка кончается у торца рельс и плохо просматриваемый перегон, так как все заросло... Итог игнора видим в сводках новостей на данном месте..."

"Меньше надо в наушниках ходить и смотреть по сторонам, тем более на железке"

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