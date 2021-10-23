16-летний подросток погиб в селе Обуховка Днепропетровской области – парня придавила железобетонная плита, от полученных травм он скончался на месте.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Происшествие случилось на территории частного дома.

Плита была очень тяжелой, поэтому чрезвычайникам пришлось использовать кран, чтобы освободить тело погибшего подростка из земли. Отмечается, что к работам было привлечено пять человек.

Сотрудники Национальной полиции проводят следственные действия и устанавливают причину трагедии. Других подробностей случившегося пока нет.

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