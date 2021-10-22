Диоксид серы из извержения вулкана на Канарах добрался до Закарпатья - специалисты рассказали, стоит ли опасаться за свое здоровье.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Экологи заявили,что воздушные массы уже достигли территории Украины, но волноваться все же не стоит. Ведь превышение концентраций наблюдается не в приземном слое атмосферы, а на значительных высотах-10-15 км.

Ранее очевидцы зафиксировали, как плотное облако из диоксида серы накрыло Одесскую область.

В соцсетях и одесских СМИ появилась информация о том, что над городом висит облако серы. Его появление связывали с извержением вулкана на острове Палма в Атлантическом океане.

Жителям Одессы и области рекомендовали не выходить из дома, так как высокие концентрации оксида серы в воздухе вызывают у человека одышку, могут привести к потере сознания.

Также вследствие высоких концентраций могут возникнуть кислотные дожди.

«Опасаться стоит скорее выхлопов из множества авто на дорогах Одессы, чем от извержения вулкана», - прокомментировал он.

Тем не менее на кадрах видно, что облако довольно плотное и имеет бурый цвет.

Напомним, что стихия принесла много бед Одессе, ураган срывает вывески: есть пострадавший