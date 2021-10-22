Диоксид серы из извержения вулкана на Канарах добрался до Закарпатья - специалисты рассказали, стоит ли опасаться за свое здоровье.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Экологи заявили,что воздушные массы уже достигли территории Украины, но волноваться все же не стоит. Ведь превышение концентраций наблюдается не в приземном слое атмосферы, а на значительных высотах-10-15 км.
Ранее очевидцы зафиксировали, как плотное облако из диоксида серы накрыло Одесскую область.
Экс-домработница Пугачевой рассказала неизвестные подробности о ее детях и браке с Галкиным: "Страшно общаться"
Известный актер заговорил о романе с Мишиной: «Мы очень много проводили времени»
Оборвалась жизни участника группы ДДТ, выяснилась причина: «Покойся с миром»
Беда нагрянула в дом Маши Распутиной, врачи делают все возможное: "Под кислородной маской"
Оле Поляковой угрожают судом, в чем причина: "Я два года ждала..."
В соцсетях и одесских СМИ появилась информация о том, что над городом висит облако серы. Его появление связывали с извержением вулкана на острове Палма в Атлантическом океане.
Жителям Одессы и области рекомендовали не выходить из дома, так как высокие концентрации оксида серы в воздухе вызывают у человека одышку, могут привести к потере сознания.
Также вследствие высоких концентраций могут возникнуть кислотные дожди.
«Опасаться стоит скорее выхлопов из множества авто на дорогах Одессы, чем от извержения вулкана», - прокомментировал он.
Тем не менее на кадрах видно, что облако довольно плотное и имеет бурый цвет.
Напомним, что стихия принесла много бед Одессе, ураган срывает вывески: есть пострадавший
Также Politeka сообщала, Одессу накрыло непогодой, мощный ветер валит деревья: видео происходящего