Укрзализныця подготовила украинцам без COVID-сертификатов "сюрприз".

С 21 октября 2021 года в Украине действуют новые правила пассажирских перевозок, касающиеся межобластных передвижений.

Такой возможностью теперь владеют лишь обладатель COVID-сертификатов, а также результатов ПЦР-тестирования.

"Укрзализныця" открыла на вокзалах мобильные пункты тестирования на коронавирус.

Они работают для тех, кто имеет билет на поезд. Стоимость экспресс-теста составляет 350 гривен.

"В дальнейшем АО "Укрзализныця" будет увеличивать перечень вокзалов, где будут работать такие пункты, а также их количество", - говорится в сообщении.

Таким образом не вакцинированным пассажирам придется доплатить плюс 350 гривен к поездке.

К слову, в Украине с 21 октября изменились правила перевозки пассажиров. В связи с ужесточением карантина железнодорожники объяснили нюансы грядущих изменений, и кого перестанут пускать в поезда «Укрзализныци».

Так, теперь, чтобы сесть на поезд обязательно нужно предъявить проводнику документ о вакцинации или негативный ПЦР-тест на коронавирус. В случае несоблюдения правил бригада поезда будет обязана вызывать полицию.

Напомним, не всех "Укрзализныця" пустит в поезда: кого коснутся ограничения с 21 октября.

Как сообщала Politeka, в Укрзализныце предупредили о новых правилах, какие документы нужны: "Перестанут пускать в поезда".

Также Politeka писала, что Ляшко объяснил, как украинцам без прививки поехать в другой город: "после 21 октября можно..."