В четверг, 21 октября, ушел из жизни российский музыкант, бывший участник рок-группы ДДТ Дмитрий Галицкий, стала известна причина

О кончине артиста сообщили в одном из фан-сообществ в соцсети «ВКонтакте».

Дмитрию Галицкому было 65 лет.

Директор московского театра песни «Синяя Птица» Александр Зуборев заявил в интервью для «Пятого канала», что смерть артиста наступила в результате приступа, вызванного заболеванием поджелудочной железы. Зуборев отметил, что в этот же день от коронавируса умер коллега музыканта, барабанщик Сергей Криницын.

Дата и место похорон пока не сообщаются.

Дмитрий Галицкий родился 4 января 1956 года. С детских лет он учился игре на фортепиано в музыкальной школе, и уже с 14-ти подрабатывал клавишником в калужских ресторанах.

Дмитрий Галицкий был бессменным клавишником ВИА «Синяя птица», участником которого он стал в 1978 году. Галицкий также сотрудничал с такими группами, как «Саквояж» и ДДТ.

«Покойся с миром», - пишут поклонники музыканта в Сети.

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