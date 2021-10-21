Из-за 12-го Wizz Air Kyiv City Marathon 2021 в Киеве перекроют некоторые улицы - участники марафона будут преодолевать дистанции от 4,2 до 42 километров.

Так, из-за проведения спортивного мероприятия 23 и 24 октября в столице будет частично ограничено движение автотранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

В частности, с 05:00 23 октября до 22:00 24 октября – Владимирским проездом и улицей Владимирской, от улицы Большой Житомирской до улицы Софиевской будет ограничено движение транспорта.

24 октября будет ограничено движение транспортных средств на улицах:

с 05:00 до 22:00: Аллы Тарасовой; Малая Житомирская; Трехсвятительска ; Михайловская, от Михайловской площади до Михайловского переулка; Большая Житомирская, от улицы Владимирской до Михайловской площади

с 08:00 до 16:00: Большая Житомирская, от Львовской площади до улицы Владимирской.

с 08:00 до 12:00: Владимирская, от улицы Софиевской до бульвара Шевченко; бульвар Тараса Шевченко, от улицы Крещатик до улицы Владимирской; Богдана Хмельницкого, от улицы Крещатик до улицы Николая Лысенко; Крещатик; Европейская площадь; Музейный переулок; Михаила Грушевского.

с 08:00 до 11:00: Саксаганского, от площади Победы до улицы Льва Толстого; Льва Толстого, от улицы Саксаганского до улицы Жилянской; Жилянская; Большая Васильковская, от улицы Физкультуры до Бессарабской площади.

с 08:00 до 12:30: Петровская аллея; Парковая дорога; аллея Героев Крут.

с 08:30 до 13:00: Лаврская; Запечерная; бульвар Дружбы Народов, от моста Патона до улицы Старонаводницкой; ограничения движения на мосту Патона, в направлении бульвара Дружбы Народов.

с 8:45 до 13:00: проспект Соборности; Сверстюка; Русановский канал; Энтузиастов, от Русановского канала до моста Патона; Русановская набережная, от улицы Энтузиастов до моста Патона – с 8:45 до 13:00; Набережное шоссе, в направлении моста Патона.

с 08:00 до 15:30: Нижний Вал; Глыбочицкая; Глыбочицкий проезд и Вячеслава Черновола, а также Сечевых Стрельцов – с 08:00 до 16:00.

Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.

Как сообщала Politeka, как будет работать транспорт и магазины в случае локдауна.

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