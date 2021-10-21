Министерство культуры и информационной политики обновило список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, его пополнили 14 российских актеров

Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

В этот раз список расшили 14-ю именами россиских артистов.

Известно, что все они приняли участие в съемках российского художественного фильма о военных действиях в Луганске – "Солнцепек".

Фильм подает события таким образом, якобы украинская армия нападает на Донбасс, полностью в стиле российских пропагандистов.

В перечне Минкульта оказались режиссеры фильма – Максим Бриус и Михаил Вассербаум, операторы Владислав Гурчин, Александр Полагаев и Эдгар Жамгарян, продюсеры Сергей Щеглов и Генрих Кен, кастинг-директор Елена Чижова.

Также актеры, которые снимались в фильме: Сергей Гарусов, Максим Дахненко, Марина Денисова, Владимир Ильин, Алексей Кравченко, Евгений Кузьмин, Александр Марушев, Андрей Терентьев, Никита Терентьев, Светлана Терентьева, Глеб Темнов, Алексей Червяков, Андрей Шаповал.

Премьера фильма состоялась в России в августе этого года.

Отметим, Госкино Украины отказывает в выдаче или прекращает действие уже выданного государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов в частности, если одним из участников фильма входит в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

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