В Украине уже в следующем году на ЗАЗе могут начать выпуск нового кроссовера.

По неофициальной информации, новую модель будут создавать на базе китайского кроссовера Besturn T77, пишет auto.today.

По предварительным данным, ЗАЗ начнет выпускать новый кроссовер в конце 2022 года.

Его стоимость будет составлять примерно 550 тысяч гривен. Внутри автомобиля расположится электронная панель приборов и экран мультимедийно-развлекательной системы.

В авто будут камеры кругового обзора, панорамную крышу и двухзонный климат-контроль.

"Пока заз наладит производство хоть какой-нибудь колымаги, весь мир уже летать будет на аэромобилях!", " Уже то, что ЗАЗ начал работать и собирать автомобили большое достижение! В прошлые года этот завод простаивал. Так, что «лиха беда начало»! Удачи!", " 20К за компактный кросс, с непонятной родословной... ну такое... Очередь врядли будет стоять за ним. Полно китайских аналогичных авто, типа черри за эти деньги или даже дешевле. Или 3 летних корейцев с пробегом, которые потом хоть продать можно", - пишут пользователи сети.

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