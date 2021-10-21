18 октября на 75 году жизни скончалась великая словацкая оперная певица и актриса Эдита Груберова - признанная одной из выдающихся исполнительниц своего времени.

О смерти великой артистки сообщает Eu Editorial со ссылкой на подтверждение от семьи артистки.

"Ужасно грустно слышать, что великая Эдита Груберова скончалась в нежном возрасте 74 лет. Одно из самых изысканных колоратурных сопрано века. Ее чудесное мастерство, подкрепленное серебристым, лазерным и безукоризненно контролируемым голосом, никогда не будет забыто", - написал ее коллега пианист Томаш Лис.

Критики и поклонники называли Груберову "королевой колоратуры". Пение Эдиты Груберовой отличалось феноменальной виртуозностью и лиричностью исполнения, за что артистка заслужила титул "L`Unica" (Единственная).

Эдита пела в Венской опере и практически во всех крупнейших операх мира. На экранах - с середины 70-х, с адаптации лирической комедии Рихарда Штрауса "Арабелла".

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