У 49-летней погибшей украинки осталась 17-летняя дочь, женщина прожила в Италии 15 лет и работала на автомобилестроительную компанию Iveco.

Инцидент произошел вечером 20 октября в городе Брешиа. Украинка была забита насмерть экс-бойфрендом, который старше ее на 10 лет. Мужчина даже не пытался скрыться, а, наобоорот, просил очевидцев вызвать полицию, передает издание Tgcom24.

Елена Казанова (так звали жертву) год назад рассталась с Эцио Галези, признавшемся в убийстве. Женщина находилась уже в новых отношениях на момент трагедии.

По предварительной информации, Галези (разведенный, отец двух взрослых детей) следил за Казановой. Когда она припарковалась, он подошел к ее машине и разбил стекло молотком, а затем им же нанес несчастной несколько ударов. Украинка скончалась на месте.

Тревогу подняли соседи, которые услышали крики.

«Вызовите карабинеров, я убил ее молотком», - кричал Галези, который дождался правоохранителей и передал им орудие убийства.

До этого мы рассказывали, что 60-летняя заробитчанка из Украины скончалась в аэропорту Неаполя. Ей стало плохо и в этот момент ее ограбили, отобрав деньги, которые она копила много лет, чтобы передать семье - Анна Бурак готовилась сесть на рейс в Украину. Медики пытались ее реанимировать, но тщетно.

Кроме того, недавно в Италии обнаружили тело 29-летней украинки Кристины Новак, которую разыскивали более полугода. Перед исчезновением девушка давала показания против своего сожителя, обвиняемого в торговле наркотиками.

Напомним, жизнь украинской заробитчанки оборвалась в аэропорту: украли все вещи и деньги

Как сообщала Politeka, тело 29-летней украинки нашли в Италии, пропала еще в ноябре 2020: подробности и фото трагедии

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