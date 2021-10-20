Международный астролог высшей категории, астрополиттехнолог Влад Росс рассказал, чем лучше всего заняться в октябре и чего ни в коем случае нельзя покупать в этом месяце.
Об этом он рассказал в новой программе «Осенний прогноз» с ведущим Владом Россом.
«В октябре лучшее время восстановить изучение иностранных языков, а самое лучшее время для изучения романских языков. Это лучшее время для того, чтобы возобновить учебную программу. Но ни в коем случае в октябре не покупаем новые автомобили, компьютеры и гаджеты. Это худшее время, чтобы купить новый телефон, не рекомендуется до 22-го октября покупать какую-то электронную технику вообще», - рассказал он.
Росс сказал, что б/у автомобили наоборот благоприятно покупать в октябре, это самое лучшее время для подержанных вещей. Ничего активного не предпринимайте до ноября, а там у нас только две недели благоприятных и успешных взаимодействий, считает он, для открытия каких-то новых планов, проектов и бизнеса. Но ни в коем случае, сообщил он, не начинайте и не подписывайте важных документов, особенно в период с 1 по 18 октября.
«Будьте весьма осторожны, внимательны и лучше никуда не ездить в период квадратуры Марса к Плутону. Считается, что наиболее критическая ситуация может быть в дороге с 15 по 25 октября, это самое критическое время для поездок, не желательно в это время вообще выезжать куда-то далеко. Могут быть либо какие-то срывы или попадания в катастрофические ситуации, все может быть весьма сложно», - резюмировал он.
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