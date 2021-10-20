В Днепропетровской области полиция объявила о розыске Вячеслава Малютяка — он хорошо знал погибшего брата мэра Кривого Рога Андрея Павлова.

Как сообщили в Криворожском районном управлении полиции, мужчина ушел из дома 18.10.2021 года и до настоящего времени не вернулся. Полиция запеленговала его телефон в Днепропетровской области.

На вид пропавшему мужчине 50 лет, его рост 172 см, у него худощавое телосложение, волосы короткие темные с проседью, особых примет не имеет. В день исчезновения был одет в рубашку бордового цвета, спортивную кофту темно-синего цвета, черную куртку и джинсы.

В свою очередь издание "Сегодня" со ссылкой на собственные источники сообщает, что пропавший Малютяк хорошо знал погибшего брата мэра Кривого Рога — Андрея Павлова.



Между тем, блогер Алексей Таймуразин накануне рассказал, что Малютяк исчез при загадочных обстоятельствах.

"Мужчина вышел из дома и исчез. Его телефон нашли в фуре, которая должна была ехать в Новый Буг, — с него позвонили сыну в Одессу. Жена Малютяка в истерике", — написал он на странице в Facebook.

Напомним, вечером 18 октября сообщили, что брат Константина Павлова Андрей был найден мертвым в личной квартире около 18:00. Обнаружили его друзья, которые зашли проведать мужчину.

Напомним, что украинец бесследно пропал, полиция ищет любые зацепки.

Как сообщала Politeka, полиция разыскивает юного Дмитрия, юноши не было дома несколько недель.

Также Politeka писала, что украинка с особой приметой бесследно исчезла, поиски длятся уже три недели: что известно.