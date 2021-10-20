19 октября в городе Мироновка Обуховского района Киевской области мужчина достал из кармана предметы, внешне похожи на боевые гранаты, и начал ими щеголять.
Под Киевом мужчина изобрел новый способ ухаживания. Незнакомец навеселе шел мимо детской площадки и, увидев женщину, подошел познакомиться, вытащил "гранаты" и начал ими хвастаться. Детали инцидента сообщила полиция Киевской области.
Уточняется, что мужчина достал из кармана предметы, внешне похожие на боевые гранаты, и начал ими щеголять. Когда же женщина отказалась от дальнейшего общения, правонарушитель начал угрожать взорвать все вокруг: "Давай знакомиться, иначе все вокруг взорву".
На место происшествия немедленно выехали руководство Мироновского отдела полиции, сотрудники следственно-оперативной группы и группы реагирования патрульной полиции, а также взрывотехники.
Алла Пугачева впечатлила заметно помолодевшим видом на прогулке с детьми: "Похожи с Вайкуле стали"
Елена Кравец получила новую работу и похвасталась, где еще ее увидят украинцы: "Кардинально отличается от съемок..."
Трагедия произошла с военными на Львовщине: данные о жертвах и кадры с места
Оборвалась жизнь известной украинской актрисы, коллеги раскрыли подробности: "Невосполнимая потеря"
Победительница "Холостяка" Ульянова засветилась с коляской на прогулке по Киеву: неожиданные кадры
Правоохранители установили личность горе-ухажера и изъяли предметы, которые оказались муляжами гранат.
Теперь ему грозит наказание за хулиганство в виде штрафа или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.
Напомним, в Киеве консьержку избили ради телефона и обогревателя.
Как сообщала Politeka, в Киеве на пенсионера напали в собственной квартире, фото.
Также сообщалось, что киевлянку порезали ножом ради мобильного телефона.