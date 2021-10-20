19 октября в городе Мироновка Обуховского района Киевской области мужчина достал из кармана предметы, внешне похожи на боевые гранаты, и начал ими щеголять.

Под Киевом мужчина изобрел новый способ ухаживания. Незнакомец навеселе шел мимо детской площадки и, увидев женщину, подошел познакомиться, вытащил "гранаты" и начал ими хвастаться. Детали инцидента сообщила полиция Киевской области.

Уточняется, что мужчина достал из кармана предметы, внешне похожие на боевые гранаты, и начал ими щеголять. Когда же женщина отказалась от дальнейшего общения, правонарушитель начал угрожать взорвать все вокруг: "Давай знакомиться, иначе все вокруг взорву".

На место происшествия немедленно выехали руководство Мироновского отдела полиции, сотрудники следственно-оперативной группы и группы реагирования патрульной полиции, а также взрывотехники.

Правоохранители установили личность горе-ухажера и изъяли предметы, которые оказались муляжами гранат.

Теперь ему грозит наказание за хулиганство в виде штрафа или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

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