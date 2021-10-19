Хулиганы пытались угнать маршрутку и устроили массовую драку в Ровно.

Правоохранители застали драку, в которой участвовали восемь мужчин, пишет “Рівно вечірнє”.

Выяснилось, что конфликт возник из-за того, что несколько нетрезвых мужчин попытались сесть за руль маршрутки Ровно-Корец, но им помешали пассажиры.

Один из пьяных мужчин сел за руль и попытался уехать, но ему это не удалось.

Все обстоятельства устанавливают правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Запорожье произошла драка прямо в маршрутке.

Разъяренные пассажиры выгнали из маршрутки мужчину, который был без маски.

На протяжении всей перепалки слышно, как пассажиры обзывают "антимасочника" нецензурными словами. Зато он лишь улыбался в ответ, его забавляло поведение других. В итоге мужчины, которые находились в салоне, вытолкали пинками "антимасочника" из маршрутки.

Напомним, что водитель отказался везти пенсионерку, видео.

Как сообщала Politeka, таксист решил наказать людей за замечание, среди пострадавших ребенок.

Также Politeka писала, что в Одессе маршрутчик подрался с пассажиром на дороге, видео.