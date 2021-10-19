Хулиганы пытались угнать маршрутку и устроили массовую драку в Ровно.
Правоохранители застали драку, в которой участвовали восемь мужчин, пишет “Рівно вечірнє”.
Выяснилось, что конфликт возник из-за того, что несколько нетрезвых мужчин попытались сесть за руль маршрутки Ровно-Корец, но им помешали пассажиры.
Один из пьяных мужчин сел за руль и попытался уехать, но ему это не удалось.
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Все обстоятельства устанавливают правоохранители.
Ранее сообщалось, что в Запорожье произошла драка прямо в маршрутке.
Разъяренные пассажиры выгнали из маршрутки мужчину, который был без маски.
На протяжении всей перепалки слышно, как пассажиры обзывают "антимасочника" нецензурными словами. Зато он лишь улыбался в ответ, его забавляло поведение других. В итоге мужчины, которые находились в салоне, вытолкали пинками "антимасочника" из маршрутки.
Напомним, что водитель отказался везти пенсионерку, видео.
Как сообщала Politeka, таксист решил наказать людей за замечание, среди пострадавших ребенок.
Также Politeka писала, что в Одессе маршрутчик подрался с пассажиром на дороге, видео.