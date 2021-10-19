​В Донецке недвижимость с евроремонтом продают за смешные деньги.

За семь лет конфликта на Донбассе рынок недвижимости на оккупированных территориях Донбасса сильно обрушился.

Цены на жилье в разы снизились.

В самом сердце Донецка в Ворошиловском районе за 40 тысяч долларов можно купить трехкомнатную квартиру на 80 кв/м "с полным "фаршем", итальянской мебелью - обещает продавец.

Также в центре Донецка за 46 тысяч долларов можно купить четырехкомнатную квартиру на 100 квадрат.

Ранее сообщалось, что землетрясение произошло в Донецкой области.

Главный центр специального контроля зарегистрировал подземные толчки магнитудой 3,3 в 5:21 утра 19 сентября.

В эпицентре землетрясения оказался Добропольский район Донецкой области. Точное место расположено в 12 километрах к юго-западу от райцентра.

Согласно карте Центра, ближе всего к эпицентру находится село Шиловка. Также в радиусе, где сейсмические толчки могли быть ощутимы оказались населенные пункты Мирное, Васильевка, Юрьевка, Каменка и соседние.

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