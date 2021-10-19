На Львовщине военные попали в смертельное ДТП - фото и первые подробности.

19 октября утром на трассе Тернополь-Львов около села Митулин произошла авария, в которой погибли двое людей.

Об этом сообщает депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в Facebook.

Столкнулись автомобиль "Урал" с военными и Volkswagen Caddy.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, погибли водитель и пассажир Volkswagen.

Ранее сообщалось, что под Харьковом в жестком ДТП погибли 3 человека - еще троих госпитализировали с тяжелыми травмами.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Харьковской области.

На дороге Харьков – Симферополь вблизи села Копанки водитель микроавтобуса столкнулся с грузовым автомобилем.

В результате аварии погибли 3 человека и еще 3 травмированы – их госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Для деблокации от ГСЧС привлекли 5 человек и 1 единицу техники.

Напомним, трагическая авария произошла на трассе Киев-Харьков, фото: за жизнь ребенка борются врачи

Как сообщала Politeka, авто скорой влетело в патрульных: момент аварии попал на видео

Также Politeka писала, что людей сбили на остановке в Харькове, фото: "выходили из трамвая".