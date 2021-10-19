В Украине новый антирекорд смертности от коронавируса - за сутки от осложнений ковида скончались сотни человек.
Прошлый рекорд был 6 апреля - 481 случай, свидетельствуют данные Минздрава
Так, за прошлые сутки, 18 октября, в Украине зафиксировали 15 579 случаев заболевания коронавирусом, госпитализировали с подозрением на вирус 2 852 человека, выздоровели 7 776 человек. Умерли от ковида в этот день 538 украинцев.
Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Львовской областях.
Алла Пугачева впечатлила заметно помолодевшим видом на прогулке с детьми: "Похожи с Вайкуле стали"
Лопес в узких джинсах и гольфе показала, как хорошо можно выглядеть в 52 года: кадры
Экс-солистка «НеАнгелов» Каминская показала, как ее порадовал бывший муж: «Больше, чем слова…»
Узерли из "Великолепного века" покорила чувством стиля в необычном образе: "Уникальная"
Победителя Холостячки со Златой Огневич "разгадали" задолго до финала: "Красиво смотрятся"
Ранее сообщалось, что в Министерстве здравоохранения уже готовят документы и проходят другие этапы подготовки, которые позволят начать вакцинацию от коронавируса подростков старше 14 лет.
На данный момент в ведомстве разработали план по вакцинации детей старше 14 лет, и занимаются активной подготовкой к старту иммунизации, включая подготовку соответствующих документов.
По данным Минздрава, 7-10% из общего количества заболевших коронавирусом – это дети.
Напомним, что ситуация с коронавирусом ухудшилась, Украина движется по "итальянскому" сценарию: что говорят в Минздраве.
Как сообщала Politeka, ковид атаковал южный регион: сколько пациентов не справились с болезнью.
Также Politeka писала, что министр здравоохранения объяснил, как украинцам поехать в другой город без вакцинации.