В Украине новый антирекорд смертности от коронавируса - за сутки от осложнений ковида скончались сотни человек.

Прошлый рекорд был 6 апреля - 481 случай, свидетельствуют данные Минздрава

Так, за прошлые сутки, 18 октября, в Украине зафиксировали 15 579 случаев заболевания коронавирусом, госпитализировали с подозрением на вирус 2 852 человека, выздоровели 7 776 человек. Умерли от ковида в этот день 538 украинцев.

Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Львовской областях.

Ранее сообщалось, что в Министерстве здравоохранения уже готовят документы и проходят другие этапы подготовки, которые позволят начать вакцинацию от коронавируса подростков старше 14 лет.

На данный момент в ведомстве разработали план по вакцинации детей старше 14 лет, и занимаются активной подготовкой к старту иммунизации, включая подготовку соответствующих документов.

По данным Минздрава, 7-10% из общего количества заболевших коронавирусом – это дети.

Напомним, что ситуация с коронавирусом ухудшилась, Украина движется по "итальянскому" сценарию: что говорят в Минздраве.

Как сообщала Politeka, ковид атаковал южный регион: сколько пациентов не справились с болезнью.

Также Politeka писала, что министр здравоохранения объяснил, как украинцам поехать в другой город без вакцинации.