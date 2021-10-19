Спустя два месяца после таинственной гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова, обнаружен мертвым в собственной квартире его младший брат Андрей.
Трагедия произошла 18 октября в Кривом Роге. Тело 46-летнего мужчины нашел его друг в одной из квартир в Центрально-Городском районе. По предварительной информации, видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего нет.
По информации пресс-службы местной полиции, товарищ Павлова-младшего, с которым они вместе работали, позвонил ему около пяти утра, чтобы ехать на работу, но тот сказал, что чувствует себя плохо и попросил привезти воды. Знакомый заехал к нему и предложил обратиться к врачу, но брат мэра сказал, что еще подождет, авось, ему станет лучше. Когда, уже после работы, заявитель приехал в следующий раз - мужчина был мертв (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства инцидента, тело брата покойного мэра отправлено на экспертизу.
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Отметим, криворожский блогер Алексей Таймурзин в своем Телеграм-канале опубликовал кадры с места происшествия. Он полагает, что Андрей Павлов мог скончаться в результате алкоголизма, которым страдал.
"Умер, судя по всему, в результате запоя у себя в квартире. Сегодня весь день ему было плохо, мужчину рвало. Все это подтверждает его друг. Никакого криминала. Расходимся", - говорится в сообщении.
Напомним, что видео с камер Павлова 10 дней монтировали в суперпрограмме для Голливуда
Как сообщала Politeka, жена погибшего мэра Павлова рассказала о последних днях
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