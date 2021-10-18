Брат покойного мэра Кривого Рога Константина Павлова Андрей был найден мертвым в своей квартире в понедельник, 18 октября

Как сообщил блогер Кирилл Кризалис на своем Телеграм-канале, друг Андрея Павлова пришел его навестить, в 16:30 и обнаружил его мертвым.

"Утром Андрея Павлова видели живым и в добром здравии", - написал он.

В то же время блогер Алексей Таймурзина заявил, что Андрей у Павлова были проблемы со злоупотреблением алкоголем и скончался он, скорее всего, вследствие запоя.

"Сегодня весь день ему было плохо, мужчину рвало. Все это подтверждает его друг", - написал он на своем Телеграм-канале. По словам блогера, в случившемся нет никакого криминала.

При этом журналист Олег Ермолинский добавил, что сейчас рассматривают две основные версии случившегося: злоупотребление алкогольными напитками и осложнения после коронавируса.

"На месте происшествия работают следователи Криворожского районного управления полиции, начальник городского отдела Валерий Лютый, руководитель местной прокуратуры Олег Рыжков и глава местного СБУ Роман Климовский, а также Андрей Гальченко", - сообщил Ермолинский в своем Телеграм-канале.

Причину смерти должна установить экспертиза.

Напомним, мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым 15 августа на пороге собственного дома. Возле него лежал охотничьий карабин. Полиция изначально рассматривала такие версии гибели: неосторожное обращение с карабином, самоубийство, убийство. В начале сентября замначальника Главного следственного управления Нацполиции Украины Николай Батюк заявил, что версию умышленного убийства удалось опровергнуть.

Напомним, ушел из жизни патриот Украины, который многое успел сделать: "Будем всегда благодарны ему"

Как сообщала Politeka, : обнародована основная версия трагедии с мэром Кривого Рога.

Также Politeka писала, что жена погибшего мэра Павлова рассказала о последних днях: запрещал выходить на улицу.