Знаменитая актриса Бетти Линн, наиболее известная по роли Тельмы Лу, подруги Барни Файфа в комедийном сериале "Шоу Энди Гриффита", скончалась на 96-м году жизни.

Об этом сообщил CNN со ссылкой на Музей Энди Гриффита. Смерть наступила еще в субботу, 16 октября, однако СМИ сообщили только сейчас. Причиной называют непродолжительную болезнь, однако детали не уточняются.

"Покойся с миром, Бетти Линн. Она сыграла Тельму Лу и осветила каждую сцену, в которой она была, и каждый съемочный день, когда она была на площадке. Я видел ее в последний раз несколько лет назад, когда она все еще освещала комнату своим позитивом. Было здорово знать ее и работать с ней", - вспомнил режиссер Рон Ховард.



Линн родилась в 1926 году в Канзас-Сити (штат Миссури, США), но большую часть своей карьеры провела в Южной Калифорнии. А в 2006-ом актриса переехала в Маунт-Эйри (Северная Каролина). Она работала послом в музее Энди Гриффита и до 2019 года регулярно общалась там с фанатами и раздавала автографы. Бетти даже была удостоена звезды на дорожке у входа в музей.

Также она сыграла в оригинальной версии фильма "Оптом дешевле" (1950), кинолентах "Июньская невеста" (1948), "Встретимся в Лас-Вегасе" (1956) и других.

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