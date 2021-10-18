Для украинцев поднялись цены на газ, по сравнению с прошлым годом и также выросла цена на электроэнергию.

Украинцы будут платить на 2,6 грн/куб больше, чем в прошлом году и также подорожала электроэнергия. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на издание Obozrevatel.ua.

Так, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство сделало всё возможное, чтобы остановить рост тарифов на газ и горячую воду.

тарифы, платежки, скрин

"Мы не планируем, что тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне будут меняться в сравнении с прошлым отопительным сезоном. Мы не планируем повышать тарифы. Если брать цену на газ для тепла, то 7,42 – цена с НДС", — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Популярные статьи сейчас

Алла Пугачева впечатлила заметно помолодевшим видом на прогулке с детьми: "Похожи с Вайкуле стали"

Кума Дзидзьо Цибульская подразнила видом в купальнике, эффектные кадры: «А я на море»

Молодая жена Комарова из «Мир наизнанку» неожиданно обратилась к украинцам: "Бросайте его скорей"

Скандал на "Мастер Шеф", Хименес-Браво вывел участницу-плутовку на чистую воду: "Это было отвратительное решение"

Победителя Холостячки со Златой Огневич "разгадали" задолго до финала: "Красиво смотрятся"
Показать еще

Однако Денис Шмыгаль умолчал о том, что сейчас в тарифах заложена цена на газ около 5 грн за кубометр.

Пропорционально с ростом стоимости газа должны подорожать тепло и горячая вода. Шмыгаль же вместо того, чтобы найти компенсацию, просто внушил, что города не должны поднимать тарифы.

газ, плита, тарифы на газ, скрин

Также, стоит отметить, что цена на электроэнергию также возрастет: с 1 октября в Украине на первые 250 кВт*час электроэнергии снизили тариф с 1,68 до 1,44 грн.

Однако в прошлом году все равно было дешевле, тогда на первые 100 кВт*час действовал тариф в 90 копеек.

Сколько придется платить за 250 кВт*час тока:

  • в октябре 2020-го – 342 грн;
  • в октябре 2021-го – 360 грн.

Ранее сообщалось, украинцев ждут огромные платежки за отопление: сколько придется выложить и кто заплатит меньше

Также, по 40 гривен за куб: одесситам сообщили о подорожании газа накануне отопительного сезона

Politeka рассказывала, старт отопительного сезона: какими будут тарифы и кому придется мерзнуть дольше всех