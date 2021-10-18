Для украинцев поднялись цены на газ, по сравнению с прошлым годом и также выросла цена на электроэнергию.

Украинцы будут платить на 2,6 грн/куб больше, чем в прошлом году и также подорожала электроэнергия. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на издание Obozrevatel.ua.

Так, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство сделало всё возможное, чтобы остановить рост тарифов на газ и горячую воду.

"Мы не планируем, что тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне будут меняться в сравнении с прошлым отопительным сезоном. Мы не планируем повышать тарифы. Если брать цену на газ для тепла, то 7,42 – цена с НДС", — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Однако Денис Шмыгаль умолчал о том, что сейчас в тарифах заложена цена на газ около 5 грн за кубометр.

Пропорционально с ростом стоимости газа должны подорожать тепло и горячая вода. Шмыгаль же вместо того, чтобы найти компенсацию, просто внушил, что города не должны поднимать тарифы.

Также, стоит отметить, что цена на электроэнергию также возрастет: с 1 октября в Украине на первые 250 кВт*час электроэнергии снизили тариф с 1,68 до 1,44 грн.

Однако в прошлом году все равно было дешевле, тогда на первые 100 кВт*час действовал тариф в 90 копеек.

Сколько придется платить за 250 кВт*час тока:

в октябре 2020-го – 342 грн;

в октябре 2021-го – 360 грн.

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