Шестиклассник рано утром открыл стрельбу в школе в российской Перми – стали известны первые подробности атаки, а также появились фото с места происшествия.

ЧП произошло утром в понедельник, 18 ноября, в поселке Сарс под российским городом Пермь. Подробности о нем сообщают Телеграм-каналы Baza и 112.

Как стало известно, огонь открыл 12-летний ученик школы по имени Дима Губаев. Мальчик взял охотничье ружье «Сайга», принадлежавшее его отцу, и пришел с ним в учебное заведение. Дима начал стрелять в здании еще до начала уроков.

Сообщается, что первой, кого он встретил, была его сестра. Губаев направил на нее оружие и приказал отправляться домой. Затем он выстрелил дважды – в потолок и в дверь. Стекло от двери порезало ногу проходившего мимо мальчика, однако помимо этого пострадавших не было.

Юного стрелка удалось нейтрализовать самим работникам школы. Так, директор учебного заведения попросту уговорила мальчика бросить ружье, и забрала к себе в кабинет на беседу.

Очевидцы утверждают, что Дима находился на грани истерики. Мальчик рассказывал, что в него вселился бог, а также жаловался на отца, который издевался над его матерью.

Других учеников вывели из школы.

МВД России проводит проверку по факту случившегося.

Напомним, вооруженный луком и стрелами мужчина устроил охоту посреди города.

Как сообщала Politeka, стрельба прогремела в университете, есть погибшие.

Также Politeka писала, что учителя рассказали о девушке, которая открыла стрельбу в школе в Полтаве.