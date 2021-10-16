Всю свою жизнь он щедро делился своим талантом

Скончался советский, российский актер театра и кино, режиссер, педагог и народный артист России Борис Мордухаев, более известный как Борис Ташкентский.

Некролог артиста был размещен на сайте театра "Ромэн", в котором Ташкентский работал.

"С глубоким прискорбием извещаем, что на восемьдесят пятом году ушел из жизни народный артист России Борис Рошельевич Ташкентский Он был педагогом для многих артистов. Всю свою жизнь он щедро делился своим талантом, как и подобает истинному мастеру. Светлая память", - говорится в сообщении.

Борис Рошельевич родился 2 января 1937 года в Ташкенте. Его родители были известными артистами - работали в Государственном академическом театре оперы и балета имени Навои. Отец - певец Рошель Мордухаев, мать - балерина Сара Мушеева.

В 1960-м по совету друга с режиссерского факультета решил поехать в Москву - в "Ромэн", со временем став одним из ведущих артистов театра.

Борис Ташкентский известен также по работе в кино. Самые известные его картины — "Будулай, которого не ждут", "Мой остров синий", "Верный друг Санчо".

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