Стало известно, в каких регионах будут действовать максимально строгие правила адаптивного карантина.

Министерство здравоохранения обновило информацию касательно эпидемиологической ситуации в стране.

По состоянию на утро, 16 октября, лишь одна область попала в «красную зону» карантина – Херсонская. Это значит, что в ней будут действовать максимально жесткие ограничения.

В частности, в регионе запрещена работа общепита, торговых центров и кинотеатров. В школу будут ходить только начальные классы, а средняя и старшая школа отправляются на дистанционное обучение, если педагоги не привиты на 100%.

Также под запретом проведение массовых мероприятий.

В «оранжевой зоне» пребывают Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесска, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская.

Все остальные в Минздраве отнесли к «желтой зоне» - это Киев и Киевская область, Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Полтавская, Ровенская и Тернопольская области.

Здесь достаточно придерживаться масочного режима и социальной дистанции в 1,5 м, а также запрещаются массовые мероприятия с участием более 1 человека на 4 кв.м.

Напомним, что в Минздраве готовятся ужесточить карантин в пяти областях: "Пиковая нагрузка".

Как сообщала Politeka, в Минздраве объяснили, как без прививки украинцам добраться в другой город: "после 21 октября...".

Также Politeka писала, что каникулы в украинских школах могут продлить на месяц: что известно.