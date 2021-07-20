Как вам такой поступок женщины?

В Киеве пенсионерке надоело терпеть ночные посиделки под окнами дома и она пошла на радикальные меры

Как передает Politeka.net, кадры произошедшего опубликовали в Facebook-сообществе "Вартові еспрессо".

На опубликованных кадрах видно как женщина, "вооружившись" пилой, начала уничтожать деревянную лавочку.

"Очевидцы, которые зафиксировали старушку, что распилила пополам скамейку, говорят, что таким образом женщина борется с громкими ночными посиделками под окнами", - говорится в сообщении.

Такой поступок пенсионерки вызвал ажиотаж в сети. Украинцы разделились на два лагеря: одни поддержали женщину, а другие осудили, отметив, что за порчу имущества необходимо нести ответственность.

"Поддерживаем. Пусть пьют стоя, больше влезет", "Город дождалось своего героя", "Что значит поддерживаем мы или нет? В первую очередь - это порча имущества. Пусть теперь платит. Впредь будет думать, что делает", - писали в комментариях под постом.

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