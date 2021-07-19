Сейчас бывший боец ВСУ передвигается самостоятельно и обслуживает себя сам

Вадим Свириденко, санинструктор 128-й бригады. С первого взгляда не сразу понимаешь, что у Вадима нет кистей рук. Протезы, которые носит киевлянин, телесного цвета, на пальцах есть ногти, воссозданы все складочки. Вот только пальцы практически неподвижные.

О бойце сняли ролик в НАТО и выложили в YouTube. Своей историей он поделился для Голосу України.

Он получил ранение возле Дебальцево, когда наши бойцы попали в плотное кольцо российских наемников и БМП украинцев расстрелял танк. Тогда Вадима с другими такими же побратимами решили переправить в Артемовск.

Дорога была очень сложной, враг все время накрывал огнем, и их машина сбилась с пути, а затем — подорвалась на мине. Вадим, без сознания пролежавший несколько суток на морозе, попал в плен. Но поскольку воин был фактически без признаков жизни, боевики решили все-таки передать его украинской стороне.

Вадиму пришлось ампутировать все четыре конечности. Но отважный воин не сдался, и спустя некоторое время ему аплодировали в далекой Америке на "Играх Непокоренных", а сам принц Гарри жал руку и склонялся перед его мужеством и силой воли.

Протезы он получил за границей. Государственных программ фактически не было, ему просто повезло попасть в программу Пентагона. Он с друзьями по несчастью, отправились в Америку. Там ребятам поставили современные протезы и фактически с нуля научили себя обхаживать.

"Для того чтобы научиться правильно двигаться на протезах, использовать искусственные руки, нужно постоянно тренировать мышцы тела. Мы выполняли все рекомендации специалистов. Каждый день у нас были тренировки. Тяжелые, причиняющие боль. Силы для того, чтобы пройти через все это, мне давало желание увидеть ребенка, взять его на руки, - вспомнил Вадим.

Напомним, украинцы восхитились историей трех братьев, ушедших на фронт.

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