Украинцев предупредили о неожиданной смене погоды

После невыносимой жары украинцев ожидает похолодание, а также непогода. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение УкрГидрометцентра.

В частности, 19 июля температура в западных областях опустится днем до +24 - +29 градусов, а ночью - +18 - +21. В Киевской и прилегающих к ней областях днем - +28 - +33, а ночью - +19 - +21.

Во всех остальных областях - днем от +34 до +36 градусов, а ночью - +21.

По информации УкрГидрометцентра, также 19 июля в Черновицкой, Ровенской, северных, восточных, центральных, Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. А в Карпатах идут ливни; в западных, северных, Винницкой, днем и в Черкасской и Кировоградской областях грозы - местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Пресс-служба ГСЧС объявила штормовое предупреждение.

Специалисты рекомендуют во время грозы находится дома, закрыв окна, и выключив все электроприборы.

Во время грозы не стоит прятаться под деревьями, стоять под билбордами и линиями электропередач.

Не стоит также бежать или стоять во весь рост, прятаться под деревьями. Лучше присесть на корточки или укрыться в ложбинке, но не ложиться на землю.

Напомним, ливни, град и шквалы "атакуют" Украину

А еще Politeka писала, что грозовые дожди и аномальная жара разделят Украину напополам

Также Politeka сообщала, что удар молнии наделал беды: семь гектаров в огне