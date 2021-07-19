Украинцев предупредили о неожиданной смене погоды
После невыносимой жары украинцев ожидает похолодание, а также непогода. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение УкрГидрометцентра.
В частности, 19 июля температура в западных областях опустится днем до +24 - +29 градусов, а ночью - +18 - +21. В Киевской и прилегающих к ней областях днем - +28 - +33, а ночью - +19 - +21.
Во всех остальных областях - днем от +34 до +36 градусов, а ночью - +21.
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По информации УкрГидрометцентра, также 19 июля в Черновицкой, Ровенской, северных, восточных, центральных, Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. А в Карпатах идут ливни; в западных, северных, Винницкой, днем и в Черкасской и Кировоградской областях грозы - местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).
Пресс-служба ГСЧС объявила штормовое предупреждение.
Специалисты рекомендуют во время грозы находится дома, закрыв окна, и выключив все электроприборы.
Во время грозы не стоит прятаться под деревьями, стоять под билбордами и линиями электропередач.
Не стоит также бежать или стоять во весь рост, прятаться под деревьями. Лучше присесть на корточки или укрыться в ложбинке, но не ложиться на землю.
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